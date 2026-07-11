В ДРК Эболой заразился второй по счету гражданин США

Гражданин США заразился Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США - федеральное агентство министерства здравоохранения.

Заболевший работает в одной из гуманитарных организаций на конголезской территории. Подробности его личности и физического состояния не раскрываются. Согласно поступающей информации, гражданин США в настоящее время находится в ДРК.

Нынешний случай заболевания Эболой гражданина США в ДРК стал вторым по счету в текущем году. В минувшем мае 39-летний американец заразился Эболой и был доставлен в одну из больниц Германии. Он полностью выздоровел.