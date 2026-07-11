Политолог объяснил, почему Вучич хочет уйти в отставку

Политолог Алексей Мамычев считает решение президента Сербии Александра Вучича уйти с поста президента и перейти, в случае победы его партии на выборах в парламент стать премьер-министром, прагматичным манёвром, который позволяет сохранить власть и снизить внешнее давление. Об этом эксперт заявил в беседе с «МК».

По словам Мамычева, рокировка Вучича — это не хаотичный жест, а политически выверенный шаг. Он объясняет, что в последние месяцы сербская оппозиция усилила позиции, получила внешнюю поддержку, а европейские элиты неоднократно выдавали Вучичу «европейскую черную метку» как «пророссийскому политику».

«Очевидно, что в последние время в сербском политическом процессе оппозиция значительно напрашивался свой вес… сербский президент системно не устраивал европейскую элиту», — говорит политолог.

Эксперт подчёркивает, что досрочная отставка — способ провести выборы в более выгодных условиях, без мобилизационной повестки оппозиции. Он также считает, что у Вучича всё ещё есть политический капитал».

Мамычев отмечает, что сохранение Вучича на посту президента было бы выгоднее внешним игрокам и оппозиции. Однако рокировка позволяет Белграду снизить давление и удержать контроль над политическим процессом.