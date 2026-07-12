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МВД: Франция привлекла к тушению пожаров военно-транспортную авиацию

Газета.Ruиещё 1

Власти Франции в порядке эксперимента задействовали военно-транспортный самолет A400M для тушения лесных пожаров на юге страны. Об этом в эфире BFMTV заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

Франция начала использовать военно-транспортную авиацию для тушения пожаров
© Газета.Ru

По его словам, была проведена работа по оснащению самолета комплектом для сброса 20 тыс. литров воды, что эквивалентно объему трех пожарных самолетов Canadair.

Нуньес сказал, что эксперимент проводится с одобрения премьер-министра Себастьена Лекорню, и добавил, что через 15 дней будут проведены необходимые испытания.

Глава МВД рассказал, что у Франции есть 12 самолетов Canadair, 8 самолетов Dash и 3 самолета разведки, а также 6 легкомоторных самолетов с отсеками для воды и несколько десятков пожарных вертолетов.

До этого страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур. В июле пожары, возникшие из-за сильной жары, истребили более 126 тыс. га земли. Почти 40% пришлось на Испанию. В Каталонии эвакуировали десятки тысяч человек.

А во Франции площадь выгоревших территорий достигла 25 тыс. га, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Специалисты отметили, что пик сезона лесных пожаров в Европе обычно приходится на август — сентябрь. Они призвали власти и население заблаговременно подготовиться к опасному периоду.