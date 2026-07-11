Король Карл III и принц Гарри встретились впервые за четыре года

В Великобритании прошла первая за четыре года встреча короля Карла III и его сына принца Гарри. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

Герцог Сассекский на этой неделе прибыл в Британию из США, где он проживает с семьей. Он планировал впервые за четыре года привезти на родину свою жену Меган Маркл и их двух детей, Арчи и Лилибет, однако их визит был поставлен под сомнение после отказа британских властей предоставить им охрану, говорится в статье. Как писал Daily Mail, принцу Гарри с семьей предложили остановиться в королевской резиденции в Лондоне.

Sun отмечает, что днем 10 июля Гарри и Меган повезли детей на встречу с королем Карлом и королевой Камиллой в Хайгроув в Глостершире.

По данным источников, встреча носила частный характер, и фотографии с нее в прессе не появятся.

В 2020 году принц Гарри, который является вторым сыном короля Карла III от принцессы Дианы, покинул Великобританию и поселился в Калифорнии в США. Поводом для этого стал конфликт с королевской семьей. Герцог и герцогиня Сассекские также отказались от выполнения королевских обязанностей.