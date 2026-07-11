У Запада нет стратегии в конфликте на Украине.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас, передаёт РИА Новости.

Он, в частности, отметил, что уже почти закончились украинцы, которых можно отправлять на фронт, и требуется пополнение.

«Но если начнут вводить туда войска НАТО, то и они начнут погибать, – подчеркнул Джатрас. – Даже это не имеет смысла».

При этом он убеждён, что войска Североатлантического альянса в любом случае не способны изменить ход конфликта.

«Ведь у западных армий нет таких возможностей. У них просто нет достаточного количества людей, чтобы ввести их туда и реально что-то изменить», – пояснил дипломат.

По его словам, это единственная стратегия, которую вообще можно себе представить.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по мнению журналистов британского еженедельного журнала The Economist, если недостаток финансирования подтолкнет Украину к вынужденному урегулированию конфликта, это окажется трагедией для Запада.