Разгоревшиеся протесты против силовой мобилизации на Украине могут обернуться фатальными последствиями для Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – главы офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.

«Подожди, они ещё до тебя доберутся, – написал он, вспомни, что было с Муссолини. Это будет не из приятных зрелищ. Впрочем, как и всегда в таких случаях».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», депутат нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Зеленский из слуги народа превратился в его палача.