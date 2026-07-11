Стало известно, как протестующие воспримут «рокировку Вучича»

Заявление президента Сербии Александра Вучича об отставке в ближайшие недели и желании занять пост главы кабмина прозвучало на фоне растущего давления улицы и активизации молодёжи. Доктор политических наук и политолог Алексей Мамычев в беседе с «МК» говорит, что то, как протестующие воспримут рокировку — вопрос открытый.

Эксперт отмечает, что внутриполитическое напряжение в Сербии растёт, особенно среди молодёжи, которая активно участвует в протестах.

«Внутриполитическое напряжение в сербском обществе тоже начало расти, особенно в молодёжной среде. Как мы видели, сербская молодёжь в последнее время весьма активно начало высказывать свою позицию», — подчёркивает политолог.

По словам Мамычева, аналитик Милан Лазович связывает заявление Вучича с попыткой снизить градус напряжённости на фоне продолжающихся студенческих протестов после трагедии в Нови-Саде. Напомним, что в ноябре 2024 года на ЖД вокзале обрушился бетонный козырёк, погибли 15 человек. С тех пор по всей Сербии проходят протесты.

Вучич сделал заявление о своей отставке

Собеседник издания также считает, что уход Вучича с поста президента может лишить оппозицию привычных лозунгов вроде «борьба с диктатором» и ослабить протестную мобилизацию. Таким образом он уберёт свой негативный образ.

Однако часть общества может воспринять рокировку как манипуляцию, поскольку Вучич не уходит из политики, а лишь меняет должность, подытоживает политолог.