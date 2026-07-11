Трамп заявил о тысяче нацеленных на Иран ракет

Если на президента США Дональда Трампа попытаются совершить покушение, по Ирану ударит тысяча ракет — по словам американского лидера, они уже приведены в режим боеготовности и наведены на Исламскую Республику. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

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«Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие — убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Он добавил, что американские военные уже получили соответствующий приказ, они готовы уничтожить Иран в случае необходимости.

Ранее Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Исламской Республики.