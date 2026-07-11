Аракчи обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нарушении девятого пункта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом он написал в соцсети X.

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Как указал политик, в отличие от США, Иран до сих пор держал свое слово. Он обвинил Вашингтон в нарушении девятого параграфа меморандума о взаимопонимании.

«Это нарушение следует за другими нарушениями и неверными шагами со стороны Соединенных Штатов», — подчеркнул Аракчи.

Ранее Иран опроверг слухи о предстоящих переговорах с США.