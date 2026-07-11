В США заявили об отсутствии заинтересованности украинцев в продолжении конфликта

В интересах украинцев как можно быстрее заключить мир с Россией, так как для них нет никакого смысла продолжать конфликт. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Я думаю, что в какой-то момент украинцы прекратят борьбу. Русские победят на поле боя. <…> Ведь с точки зрения Украины, продолжение этого конфликта не имеет абсолютно никакого смысла», — сказал эксперт.

Он также добавил, что изначально конфликт был спровоцирован Западом вопреки интересам Украины.

Как считает Миршаймер, сейчас украинцам нужно заключить наиболее выгодную сделку. При этом им следует поторопиться, так как чем дольше идет конфликт, тем хуже в итоге будут условия сделки для Киева. Профессор подчеркнул, что конфликт не должен был начинаться, а как только начался, его следовало сразу же прекратить.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться выгодных условий мирной сделки с Россией.