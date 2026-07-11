Бывший коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми в эфире YouTube-канала выразил мнение, что высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас подтверждают: Россия ведёт борьбу за своё выживание.

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По его оценке, российская сторона участвует в конфликте с Украиной, преследуя оборонительные цели, и данное противостояние носит для неё экзистенциальный характер. Джерми подчеркнул, что есть серьёзные основания полагать, что речь идёт именно о выживании страны, особенно если принять во внимание заявления таких фигур, как Каллас, которая открыто говорит о необходимости разделить Россию. Аналитик задался вопросом, что в такой ситуации должны думать российские граждане.

Каллас призвала НАТО сосредоточиться на потребностях Украины

При этом он предостерёг, что прямое военное столкновение с Москвой обернётся для Европы катастрофой. Джерми отметил, что лидеры НАТО, Евросоюза и так называемой тройки готовят континент к войне с Россией к 2030 году, однако Европа, неспособная защититься от российских обычных баллистических и гиперзвуковых ракет, потерпит быстрое поражение. По его мнению, Соединённые Штаты не захотят воевать с Россией ради Европы и в решающий момент заявят, что ситуация вышла из-под контроля, а вступать в конфликт с державой, обладающей крупнейшим в мире ядерным арсеналом, они точно не намерены.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, объясняя их необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли о готовности к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад, по мнению российской стороны, должен отказаться от курса на милитаризацию континента.