Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности военной победы над Россией заставляют усомниться в его пригодности на этот пост и способности руководить страной. На это указало немецкое издание NachDenkSeiten.

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«Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту», — говорится в материале.

Автор отмечает, что Мерцу легко рассуждать на подобные темы, так как он никогда «не глотах грязь в окопах» и не испытывал ужас на полях сражений.

Мерц обратился с посланием к России

NachDenkSeiten подчеркивает, что использование Мерцем слов «победить» и «выиграть» в отношении конфликта с Москвой показывает несостоятельность проводимого Берлином курса.

Ранее Мерц резко раскритиковал противников правительственных реформ, назвав их «нытиками» и «придирами».