Западные страны ради поддержки Украины начали вымогать средства у собственных граждан и оказались вовлечены в масштабную преступную схему. На это указывает издание Strategic Culture (SC).

©

«Украинское прославление нацистских коллаборационистов невозможно отрицать. <…> Что это говорит о политических лидерах США и Европы, если они спонсируют неонацистский режим сотнями миллиардов долларов, выплачиваемых западными гражданами? Это масштабный преступный военный рэкет, и западные правительства и СМИ полностью в нем замешаны», — говорится в материале.

Автор отмечает, что политический истеблишмент Запада «подвергся нацификации».

Мирошник заявил, что Запад оправдывает любые методы Киева против России

Кроме того, пишет SC, сами украинцы недовольны тем, что Запад поддерживает режим президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что у Зеленского нет демократического мандата власти, так как выборы, которые должны были пройти в марте 2024 года, были отменены.

«Он [Зеленский] правит как диктатор; его режим пропитан коррупцией, а украинцы бунтуют против принудительной мобилизации», — резюмировал автор.

8 июля во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.