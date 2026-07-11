Иран согласен на контакты с США, но с одним условием

Иран не просил Вашингтон о прямых переговорах, но допустил работу через третьи страны. Об этом сообщил неназванный представитель МИД республики телерадиокомпании ИРИБ.

Дипломат опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы запросил новый раунд диалога. Власти республики лишь дали согласие принять посредников на своей территории.

Ранее американский президент утверждал обратное. Он заявил, что Иран попросил его продолжить переговоры, и выразил готовность к контактам, но при этом счёл перемирие завершённым.

Кроме того, иранская сторона отказалась пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, повреждённые в ходе прошлогодних ударов США и Израиля. По мнению Тегерана, такая позиция резолюций Совбеза ООН не нарушает.