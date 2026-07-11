Туск анонсировал возведение в Варшаве стены памяти о жертвах Волынской резни

Стена памяти о жертвах Волынской резни будет возведена в Варшаве. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

"Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине", - заявил Туск в видеообращении, опубликованном на страницах его канцелярии в соцсетях.

Польский премьер подчеркнул, что Украина для вступления в ЕС должна быть готова к принятию исторической правды.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали примерно 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события стали называться Волынской резней.

В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.