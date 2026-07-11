Трамп поручил разбомбить Иран, если его убьют

Президент США Дональд Трамп оставил военным жёсткие инструкции на случай своего убийства. Как он рассказал в интервью The New York Post, он поручил разбомбить Иран в случае, если он погибнет.

Американский лидер признался, что давно возглавляет иранский список целей. По его словам, он отдал распоряжение нанести по Ирану удар невиданной мощи, если с ним что-то случится.

Так Трамп прокомментировал информацию о том, что Израиль якобы передал Вашингтону разведданные о новом плане покушения. Президент опроверг эти сведения, заявив, что Тель-Авив ничего не находил.

Он добавил, что давно является мишенью номер один и иронично заметил, что по нему будут скучать.

Ранее американские медиа сообщили, что израильские власти предупредили американскую сторону о конкретном заговоре. Детали предполагаемого плана покушения не раскрывались.