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«Спасайте себя, а не Киев»: чешский премьер неожиданно обратился к Европе

Московский Комсомолец

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с резкой критикой финансовой политики Евросоюза, призвав немедленно прекратить бесконтрольную денежную накачку Киева и направить эти колоссальные средства на обеспечение безопасности самой Европы.

«Спасайте себя, а не Киев»: чешский премьер неожиданно обратился к Европе
© Global Look Press
«Думаю, что вместо того, чтобы Европа давала очередные деньги Украине, использовала бы их для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью чешскому изданию Mlada fronta DNES.

Политик подчеркнул, что намерен поднять этот острый вопрос на рассмотрение европейских лидеров в рамках следующего заседания.

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Чешский премьер также выразил сомнение в целесообразности слепого следования стандартам оборонных бюджетов, навязанным Вашингтоном. По его словам, бессмысленно рассуждать о формальном выполнении обязательств перед НАТО по выделению двух процентов ВВП, когда реальные оборонные потребности игнорируются. Бабиш признал, что из-за отставания Праги по этому показателю в 2025–2026 годах его выступление на недавнем саммите альянса в Анкаре было жестко сокращено организаторами до трех минут, а слово ему предоставили последним.

В рамках отстаивания собственных национальных интересов Чехия официально отказалась выделять средства из госбюджета на участие в масштабном проекте НАТО по передаче Киеву 70 миллиардов евро в год на закупку вооружений. Что касается участия страны в программе PURL, через которую союзники спонсируют оборонные заказы США для нужд ВСУ, то премьер-министр добавил, что данный взнос Праги будет носить сугубо «одноразовый и небольшой» характер.