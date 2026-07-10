Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с резкой критикой финансовой политики Евросоюза, призвав немедленно прекратить бесконтрольную денежную накачку Киева и направить эти колоссальные средства на обеспечение безопасности самой Европы.

«Думаю, что вместо того, чтобы Европа давала очередные деньги Украине, использовала бы их для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью чешскому изданию Mlada fronta DNES.

Политик подчеркнул, что намерен поднять этот острый вопрос на рассмотрение европейских лидеров в рамках следующего заседания.

Премьер Чехии заявил, что страна не будет финансировать Украину

Чешский премьер также выразил сомнение в целесообразности слепого следования стандартам оборонных бюджетов, навязанным Вашингтоном. По его словам, бессмысленно рассуждать о формальном выполнении обязательств перед НАТО по выделению двух процентов ВВП, когда реальные оборонные потребности игнорируются. Бабиш признал, что из-за отставания Праги по этому показателю в 2025–2026 годах его выступление на недавнем саммите альянса в Анкаре было жестко сокращено организаторами до трех минут, а слово ему предоставили последним.

В рамках отстаивания собственных национальных интересов Чехия официально отказалась выделять средства из госбюджета на участие в масштабном проекте НАТО по передаче Киеву 70 миллиардов евро в год на закупку вооружений. Что касается участия страны в программе PURL, через которую союзники спонсируют оборонные заказы США для нужд ВСУ, то премьер-министр добавил, что данный взнос Праги будет носить сугубо «одноразовый и небольшой» характер.