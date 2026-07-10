В Белом доме несколько месяцев будут менять входную дверь

Входную дверь Белого дома укрепят для усиления безопасности резиденции президента США. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По информации телеканала, установка двери может занять несколько месяцев. Сейчас вход скрыт брезентом из-за ремонта наружных колон по требованию президента США Дональда Трампа.

Также отмечается, что за замену двери долгое время выступали сотрудники Секретной службы США.

В августе 2025 года американский лидер в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. По словам главы государства, проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Газета The Washington Post сообщала, что стоимость бального зала президента США выросла до $600 млн.