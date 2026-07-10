СМИ: Осевших в РФ соратников Асада подозревают в причастности к терактам в Сирии

К взрывам в Дамаске, произошедшим 7 июля во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, могут быть причастны представители окружения бывшего сирийского лидера Башара Асада, покинувшие страну после смены власти и нашедшие убежище в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным газеты, в финансировании теракта подозревают двоюродного брата Асада — бизнесмена Рами Махлуфа, который ранее заявлял о намерении создать алавитское ополчение для противодействия новым властям Сирии.

Источники в сирийских силовых структурах считают, что целью организаторов было не убийство людей, а демонстрация нестабильности в стране на фоне визита Макрона — первого западного лидера, посетившего Сирию после смены власти в декабре 2024 года.

— Если версия о причастности к взрывам укрывшихся в России сирийских эмигрантов подтвердится, то администрация Ахмеда аш-Шараа с большой вероятностью обратится к Москве с просьбой повлиять на окружение Асада, — говорится в публикации.

7 июля два взрыва прозвучали около отеля в сирийской столице Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. В результате происшествия травмы получили 18 человек, среди пострадавших есть полицейские. Макрон не слышал звуков взрывов и продолжил намеченный визит. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».