В Монако рассказали о состоянии украинского олигарха Ермолаева

Генпрокурор Монако Стефан Тибо рассказал о состоянии украинского олигарха Вадима Ермолаева — ранее на мужчину было совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Тибо, состояние Ермолаева улучшается. При этом, жизнь его спутницы, которая тоже пострадала при покушении, все еще находится под угрозой. Ребенок Ермолаева остается в больнице — он тоже получит ранение при взрыве.

Стали известны детали убийства подозреваемой в покушении на Ермолаева

«Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается», — сообщил Тибо.

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья Ермолаева. Главной подозреваемой в исполнении покушения стала 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Позже ее нашли мертвой в Киевской области.