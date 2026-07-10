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В Монако рассказали о состоянии украинского олигарха Ермолаева

Андрей Дуванов

Генпрокурор Монако Стефан Тибо рассказал о состоянии украинского олигарха Вадима Ермолаева — ранее на мужчину было совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

В Монако рассказали о состоянии украинского олигарха Ермолаева
© Global Look Press

По словам Тибо, состояние Ермолаева улучшается. При этом, жизнь его спутницы, которая тоже пострадала при покушении, все еще находится под угрозой. Ребенок Ермолаева остается в больнице — он тоже получит ранение при взрыве.

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«Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается», — сообщил Тибо.

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья Ермолаева. Главной подозреваемой в исполнении покушения стала 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Позже ее нашли мертвой в Киевской области.