Массированные российские удары возмездия по стратегическим объектам ВСУ в Киеве и других регионах наглядно продемонстрировали полное превосходство Москвы и ее способность диктовать условия на поле боя, развеяв любые надежды Запада на перелом в конфликте.

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Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания Strategic Culture.

«Послание ясно: в то время как Запад стремится представить Украину как страну, способную изменить ход конфликта, Москва демонстрирует, что сохраняет за собой свободу резко усилить военное давление в любой момент, когда сочтет это целесообразным», — написал эксперт, подчеркнув, что в конечном счете Россия по-прежнему твердо удерживает военную инициативу.

Удары возмездия являются ответом на террористические атаки киевских формирований против российских гражданских объектов. Российские высокоточные ракеты в ночь на понедельник поразили оборонные предприятия, склады вооружений и военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал эту атаку как самую массированную, а глава киевского режима Владимир Зеленский был вынужден публично расписаться в бессилии, признав, что украинские системы ПВО не способны перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил РФ.