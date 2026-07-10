На фоне аномальной жары во Франции утонул 131 человек

За три недели аномальной жары во Франции утонули более 130 человек, большинство из которых купались в не предназначенных для этого местах.

Более 130 человек утонули во Франции за три недели на фоне экстремальной жары. Об этом сообщила министр спорта республики Марина Феррари, передает ТАСС.

«131 человек утонул с 19 июня», – сказала глава ведомства.

По ее словам, жертвами в основном стали подростки до 18 лет и люди старше 60 лет.

Более половины погибших (55%) купались в запрещенных местах, а еще 20% утонули в частных бассейнах. Во Франции с середины июня стояла аномальная жара, побившая множество температурных рекордов.

Сейчас температура опустилась ниже 30 градусов, однако в шести южных департаментах объявлена повышенная угроза лесных пожаров, еще в трех она остается на высоком уровне. Власти уже привлекают пожарную авиацию для тушения новых очагов возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. В целом по Европе из-за высоких температур за одну неделю скончались свыше 1,3 тыс. жителей.

Кроме того, на юге французской республики сильный лесной пожар уничтожил почти 1,4 тыс. гектаров территории.