Владимир Зеленский объявил о создании нового командование «дальнобойного влияния» на Россию. В связи с этим он срочно перетасовывает армейское руководство.

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Все это происходит на фоне разбирательства правоохранителей с полком ВСУ "Скала" где регулярно до смерти забивали мобилизованных.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — командования дальнобойного, фактически — глобального влияния на Россию за эту войну», — заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

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По его словам, новое ведомство должно будет сосредоточить все ресурсы на попытках снизить военный потенциал РФ.

При этом решение выглядит скорее, как попытка прикрыть провалы ВСУ на передовой громкими декларациями и отвлечь внимание от творящегося беспредела в полку "Скала".

Зеленский при этом признал деградацию управления и жесткое отношение к солдатам и сообщил, что штурмовые войска ждут масштабные реформы. «Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Много есть вопросов, проблемы, которые надо решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы делают процессуальные шаги», — признал он, добавив, что на этом фоне создает Объединенные силы быстрого реагирования, командовать которыми назначил бригадного генерала Дмитрия Волошина.

Напомним, что в Кремле шаги Киева по нагнетанию эскалации конфликта назвали главным препятствием на пути к миру. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия по-прежнему готова к политико-дипломатическому урегулированию, но вынуждена продолжать спецоперацию. «Мы видим, что Киев сейчас абсолютно не склонен к мирному урегулированию. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что по мере эскалации конфликта со стороны Киева Вооруженные силы РФ продолжат планомерно расширять буферную зону у российских границ.