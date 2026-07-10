Сербия вооружается, чтобы защитить себя, так как на страну в 1999 году было совершено нападение вопреки Уставу ООН. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

"Мы свободный и вольнолюбивый народ, который хочет защитить свое небо и свою землю. Не забывайте, что на нашу страну было совершено нападение вопреки Уставу Организации Объединенных Наций, вопреки резолюциям ООН и впервые в истории без решения Совбеза ООН. У страны отняли 14% территории, или же все еще пытаются отнять 14% территории, и это делают те, кто обвиняет нас в нарушении баланса [сил]. Что нам делать? Ждать какой-нибудь новой агрессии, чтобы у нас отняли еще 14% нашей территории, потому что они могут это сделать?" - сказал Вучич, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление хорватского лидера Зорана Милановича о том, что Сербия якобы "нарушает баланс вооружений с НАТО".

Вучич сделал заявление о своей отставке

Президент Сербии подчеркнул, что Белград продолжит укреплять свой военный потенциал "в целях сохранения мира и стабильности и предотвращения захвата своих территорий". Он назвал "давлением на страну в сфере безопасности" укрепление военных связей между Хорватией, Албанией, непризнанным Косовом.