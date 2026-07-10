В Париже 13 июля в понедельник собирается на очередно заседание «коалиция желающих». Ожидается, что в столицу Франции прибудет Владимир Зеленский.

Как сообщает Le Monde, коалиция планируют обсудить усиление военной поддержки киевского режима и наращивание давления на Москву.

"Цель — достичь прекращения огня и возобновления мирных переговоров", — цитирует издание Le Monde заявление Елисейского дворца.

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Речь идет о том, чтобы побудить Москву согласиться на украинско-европейский вариант урегулирования, который не учитывает интересы Москвы и не устраняет первопричины конфликта.

Западные лидеры намерены согласовать схему финансирования закупок оружия для ВСУ за счет европейских займов.

В МИД РФ и в Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что попытки оказать давление на Москву приведут лишь к затягиванию противостояния. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня подчеркивал, что Москва открыта к мирному урегулированию конфликта, но продолжает СВО на фоне отсуствия у Киева желания признавать реалии.