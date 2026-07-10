Трамп сменил самолет из-за угрозы от Ирана

Президент США Дональд Трамп сменил самолет из-за угрозы покушения со стороны Ирана. Об этом сообщает France 24.

Согласно информации издания, когда Трамп собирался лететь из Турции в Вашингтон, с ним связались представители Израиля. Главу Белого дома предупредили, что Иран запланировал покушение на американского президента.

При этом, Трамп планировал полететь домой на новом самолете, который был ему подарен Катаром. В итоге, Трамп отправил самолет вперед в Великобританию, а сам пересел на старый Air Force One.

Ранее Трамп заявил, что США подали Ирану «четкий сигнал», что режим прекращения огня окончен.