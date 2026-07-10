Вучич сделал заявление о своей отставке

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что подает в отставку после назначения даты парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Pink.

По словам Вучича, он собирается назначить дату выборов, после чего подаст в отставку. При этом, ранее он также говорил, что после ухода с поста он собирается помочь правящей в Сербии партии победить на выборах.

Что стоит за желанием президента Сербии уйти в отставку?

«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — заявил он.

Ранее Вучич заявил, что не разделяет оптимизм по поводу вступления Сербии в Евросоюз.