Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Нидерландах

Неизвестные осквернили кладбище советских солдат в Нидерландах. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил директор музея и фонда «Советское поле Славы» Ремко Рейдинг.

© Вечерняя Москва

Вандалы облили красной краской около 150 белых надгробий на советском воинском кладбище. На время проведения расследования мемориальный комплекс закрыли для посещения.

Представители фонда, который занимается содержанием кладбища, назвали произошедшее актом вандализма и проявлением неуважения к памяти погибших.

Мемориальный комплекс, расположенный недалеко от Лесдена, был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь покоятся 865 советских солдат, погибших на территории Нидерландов в годы Второй мировой войны.

— Мы надеемся, что виновный или виновные будут в ближайшее время установлены и преданы суду, — заявили работники фонда в беседе с РИА Новости.

Накануне Дня Победы неизвестные осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены. Они повредили надгробия солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма.

Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после осквернения советского воинского захоронения в Австрии.