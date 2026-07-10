"Увидите все последствия": в Киеве заговорили о парагвайском сценарии

Украина столкнулась с необратимым демографическим крахом, который лишает государство будущего вне зависимости от исхода текущего конфликта.

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Как отметил украинской политолог Андрей Золотарев в эфире своего Youtube-канала, парагвайский сценарий еще не наступил, но демографию восстановить не удастся даже за 100 лет.

«На Украине население сократилось вдвое, экономики нет, самое главное, нет демографии, и видимо, не будет в будущем. Парагвайский сценарий ещё не наступил, там же выбили 90% мужчин, но у нас до 90% еще далеко», — сказал Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что страна уже получила фатальный удар, который невозможно купировать в обозримой перспективе.

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«Но по демографии нанесен смертельный удар, и даже за 100 лет демографию Украине восстановить не удастся. Судя по всему, будут завозить гастарбайтеров. Ну, а кто? Бангладеш, индусы. К сожалению, для Украины это люди, которые приедут сюда со своим уставом. И объяснить им, что в чужой монастырь со своим уставом нельзя, не получится», — пояснил он.

Отдельное внимание Золотарев уделил вопросу социальной стабильности при такой «замещающей» миграции.

«Пока их будет немного, они будут впахивать от забора до обеда. Но как только образуются общины, тогда увидите все последствия. Достаточно посмотреть на ряд европейских стран», — предупредил политолог.

По мнению эксперта, Украина навсегда утратила «костяк человеческого капитала», включая уникальных инженеров и специалистов высшей квалификации. Приведя в пример утрату судостроительной отрасли в Николаеве, он констатировал, что технологический потенциал, требовавший десятилетий для создания, разрушен окончательно, оставляя стране лишь перспективу превращения в территорию с чужеродным населением.