Венесуэла поблагодарила Россию за помощь

Правительство Венесуэлы выразило благодарность России за доставленную самолетом гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

"От имени боливарианского правительства мы благодарим Российскую Федерацию за солидарную поддержку, оказанную жертвам трагедии, вызванной землетрясениями 24 июня, и отправку партии гуманитарной помощи, включающей продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут распределены через механизмы и центры, созданные для защиты пострадавшего населения", - сообщил в своем телеграм-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Глава МИД подчеркнул, что венесуэльский народ знает, что может рассчитывать на солидарность России и ее правительства.

24 июня в Венесуэле произошло землетрясение, с разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В результате по данным на 11 июля погибли 4 333 человека, 16 740 получили ранения. 17 907 человек лишились крова, полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.

18 437 человек размещены в 94 временных лагерях, пострадавшим передано 9 766 тонн продуктов питания. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека.