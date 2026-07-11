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Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь

ТАССиещё 7

Правительство Венесуэлы выразило благодарность России за доставленную самолетом гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

Венесуэла поблагодарила Россию за помощь
© РИА Новости
"От имени боливарианского правительства мы благодарим Российскую Федерацию за солидарную поддержку, оказанную жертвам трагедии, вызванной землетрясениями 24 июня, и отправку партии гуманитарной помощи, включающей продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут распределены через механизмы и центры, созданные для защиты пострадавшего населения", - сообщил в своем телеграм-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Глава МИД подчеркнул, что венесуэльский народ знает, что может рассчитывать на солидарность России и ее правительства.

24 июня в Венесуэле произошло землетрясение, с разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В результате по данным на 11 июля погибли 4 333 человека, 16 740 получили ранения. 17 907 человек лишились крова, полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.

18 437 человек размещены в 94 временных лагерях, пострадавшим передано 9 766 тонн продуктов питания. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека.