Фидан экстренно летит в Киев готовить мирные переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан анонсировал экстренный визит в Киев, целью которого станет попытка возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта, зашедшего в тупиковую стадию.

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«В ближайшее время, по указанию господина президента мы посетим Киев в качестве продолжения процесса, чтобы придать дополнительный импульс переговорам по Украине», — заявил Хакан Фидан в интервью государственному телеканалу TRT Haber.

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Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что этот визит является логическим развитием недавних встреч в Москве, где Анкара уже проводила зондирование почвы. Фидан отметил, что Турция не прекращает контакты ни с одной из сторон, считая сохранение каналов связи единственным инструментом для достижения устойчивого прекращения огня.

Напомним, что с начала 2022 года Турция остается ключевым медиатором, при посредничестве которого были реализованы наиболее значимые договоренности, включая зерновую сделку и обмены пленными. Сейчас турецкие власти вновь заявляют о готовности предоставить площадку для переговоров высшего уровня, рассчитывая, что их влияние позволит сторонам выйти на диалог, несмотря на нарастающее напряжение.