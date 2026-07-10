В Чернобыльской зоне отчуждения потушили продолжавшийся две недели пожар

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, расположенной в Киевской области, полностью потушен — на его ликвидацию потребовалось две недели. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

В ведомстве утверждают, что уровень радиационного фона на протяжении всего времени тушения оставался в пределах естественных значений и не выходил за рамки допустимых норм. При этом в ГСЧС отметили, что борьба с огнем осложнялась особенностями местного ландшафта и значительными масштабами возгорания.

По заявлению украинского ведомства, пожар не представлял угрозы для населения.

Возгорания на территории зоны отчуждения начались еще в мае. В июне из-за задымления в Киеве образовался плотный смог, а Украинский гидрометеорологический институт сообщал о загрязнении воздуха в этом регионе продуктами горения. Несколько дней назад на месте пожара заметили огненный смерч.

«Ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу», — описывали его в ГСЧС.

Чернобыльская зона отчуждения — территория радиусом 30 км вокруг Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомная авария. Из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения почвы и растительности лесные пожары в этом районе могут представлять угрозу экологии.