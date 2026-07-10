Евросоюз совершает фатальную ошибку, игнорируя дипломатические пути урегулирования и продолжая бессмысленную гонку вооружений, заявил лидер итальянского «Движения 5 звезд» и бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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«История учит нас, что дипломатия гораздо эффективнее перевооружения для обеспечения нашего будущего, полного мира и реальной безопасности», — написал Джузеппе Конте в своем аккаунте в соцсети X.

"Мы все должны смириться с этим", - подчеркнул он.

Политик возмущен тем, что спустя два месяца после обсуждения возможности переговоров Брюссель так и не выдвинул кандидатуру переговорщика для диалога с Россией. Он также жестко раскритиковал искусственно раздуваемую антироссийскую истерию, которая, по его словам, лишь разрушает европейскую экономику, провоцируя рост цен на энергоносители и социальные кризисы.

Галузин: призывы Европы к миру ничего не стоят

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно подтверждал готовность Москвы к конструктивным контактам. Однако, как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, попытки Европы выстроить диалог «с позиции силы» являются заведомым заблуждением. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнение в искренности нынешних призывов к переговорам со стороны европейских столиц, назвав внезапную «смену пластинки» попыткой преследовать сомнительные цели.