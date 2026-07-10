Тихановская обратилась с просьбой к США по поводу Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к администрации США с просьбой не давить на Украину, Латвию, Литву и Польшу из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом политик рассказала в интервью для портала LRT.

«Мы просили американских партнеров не давить на европейские страны — Литву, Польшу, Украину, Латвию — с целью изменить политику в отношении калийных удобрений лишь потому, что это выгодно Александру Лукашенко», — заявила Тихановская.

Тихановская обсудит присутствие белорусской оппозиции на Украине

3 июля президент США Дональд Трамп поздравил Александра Лукашенко и белорусов с Днем независимости республики, выразив надежду на будущую встречу.

27 мая Светлана Тихановская открыла миссию белорусских «демократических сил» в Киеве. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвала «к более систематическому сотрудничеству» между властями страны и белорусской оппозицией.