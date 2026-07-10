Дания столкнулась с нашествием опасных «гусениц из ада»

Несколько городов Дании захватили гусеницы дубового походного шелкопряда. Насекомые, которых в СМИ называют «гусеницами из ада», представляют серьезную опасность для здоровья людей из-за токсичного белка тауметопеина, содержащегося в их волосках. Контакт с ними вызывает сильное раздражение кожи, зуд, затруднение дыхания, а в тяжелых случаях может привести к анафилактическому шоку.

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Датский телеканал TV2 сообщил, что насекомых нашли в Копенгагене, Оденсе, Нюборге, Кертеминде, Нордфюнсе, Морсе и Хернинге. Местные власти заявили об отсутствии эффективных способов предотвращения распространения вредителей, поэтому призывают граждан проявлять осторожность и внимательно осматривать дубовые насаждения. Ожидается, что после летних каникул датский парламент обсудит стратегию борьбы с нашествием. Медики и специалисты по охране окружающей среды настоятельно рекомендуют избегать контакта с насекомыми и не приближаться к пораженным деревьям.

В начале ноября 2024 года, когда тысячи огромных пауков «размером с человеческую руку» заполонили британский город Чешир по вине сотрудников местного зоопарка.