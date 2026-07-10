Ситуация на фронте и конфликт с Польшей могут привести к побегу украинского лидера Владимира Зеленского с Украины. Об этом заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в статье для Časopis argument.

Дипломат отметил, что пока откровенной вражде между Польшей и Украиной препятствует наличие общего врага, поэтому Киев рассчитывает, что Варшава сегодня не предпримет ничего, что могло бы ослабить его способность противостоять Москве.

«Счет идет на месяцы. То, что будет после, Зеленского беспокоит мало. Скорее всего, он сбежит», — написал он.

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По словам Друлака, положение Зеленского резко ухудшилось после освобождения Константиновки российскими войсками.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Политик уточнил, что обращается ко всем «порядочным, умным и ответственным украинцам».