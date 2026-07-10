Пока вы не уснули: уровень доверия россиян Путину и планы ВС РФ на две области Украины

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Сырский раскрыл планы ВС РФ на две области Украины

© Офис президента Украины

Вооруженные силы России хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ планируют взять под контроль Донбасс, а также «расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить «буферную зону» в северных регионах Украины».

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Украина обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием

Украина призвала Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принять резолюцию о немедленном прекращении огня. Об этом сообщает «Укринформ» в Telegram.

«Поэтому мы вновь призываем членов Совета Безопасности немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня», — высказался заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко.

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Новак прокомментировал проблемы с топливом в России

На российском топливном рынке наблюдается дефицит топлива, связанный с частичным выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов, — сказал Новак.

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Россия нацелилась на захват мирового рынка СПГ

Россия, несмотря на санкции США и противодействие западных стран, не намерена отказываться от амбициозной цели стать одним из ведущих игроков на мировом рынке сжиженного природного газа. Какие задачи придется решить для этого, разбиралось издание РИА Новости.

По данным издания, для того, чтобы играть на рынке сжиженного природного газа на равных, России придется научиться самостоятельно строить крупнотоннажные СПГ-заводы и газовозы самого высокого ледового класса, а также найти покупателей на продукцию, которая, вероятно, всегда будет под санкциями.

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Премьер Чехии сделал заявление о финансировании Украины

© NECATI SAVAS/EPA/TACC

Чехия не будет финансировать Украину. Об этом в интервью новостному порталу Idnes заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Бабиш сказал, что Прага продолжит поддерживать Украину в рамках «снарядной инициативы», однако из чешского бюджета средств она не получит.

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Раскрыт уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 28 июня по 5 июля, составляет 72,3%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 66%", - отмечается в материалах соцслужбы.

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Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

Если бы президентские выборы во Франции прошли в ближайшее воскресенье, лидер правой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверенно победила бы в первом туре. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на результаты социологического опроса.

— Первый вывод этого опроса предельно ясен: Марин Ле Пен уверенно заняла бы первое место по итогам первого тура, набрав от 34 до 36 процентов голосов, — говорится в сообщении.

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В Кремле сделали заявление о продаже Турцией российских C-400

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия продолжает поддерживать контакты с Турцией по вопросу поставленных ранее зенитных ракетных систем С-400. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

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Принято решение по поиску семьи Усольцевых

Следственный комитет продлил поисковую операцию по розыску семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье до 12 июля, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ведомство.

Дополнительные мероприятия начались 9 июля. Накануне издание сообщало о появлении новой версии. Как отмечалось, следы туристов могли быть намеренно уничтожены. В СК при этом продолжают придерживаться версии о несчастном случае.

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Названы страны, готовые бойкотировать матчи со сборной России

Более двух десятков национальных футбольных ассоциаций готовы бойкотировать матчи со сборной России. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, в число этих стран входят Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, а также страны Прибалтики. Уточняется, что именно их жесткая позиция считается одним из главных препятствий для полноценного возвращения российского футбола.

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