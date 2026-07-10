Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

Если бы президентские выборы во Франции прошли в ближайшее воскресенье, лидер правой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверенно победила бы в первом туре.

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Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на результаты социологического опроса.

— Первый вывод этого опроса предельно ясен: Марин Ле Пен уверенно заняла бы первое место по итогам первого тура, набрав от 34 до 36 процентов голосов, — говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, на второе место в первом туре реально претендуют лишь несколько политиков: бывший премьер-министр Эдуар Филипп, лидер пропрезидентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь и основатель крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.

Если Филипп станет единственным кандидатом от центристов и Атталь не будет участвовать в выборах, он сможет рассчитывать на 22 процента голосов. В случае участия обоих политиков Филипп сохраняет преимущество, набирая 18 процентов против семи процентов у Атталя.

При этом, если Атталь окажется единственным представителем центристского лагеря, его поддержат 16 процентов избирателей, что позволит ему выйти во второй тур, незначительно опередив Меланшона.

Основатель «Непокоренной Франции» набирает от 13 до 15 процентов голосов. По оценке организаторов исследования, такого результата недостаточно для выхода во второй тур независимо от количества кандидатов от центра, уточняется в публикации.

Ранее апелляционный суд Парижа снизил до трех лет тюремный срок для Марин Ле Пен, которую признали виновной по делу о растрате средств Европейского парламента. Два года Ле Пен дали условно, а в течение еще одного она должна будет носить электронный браслет. Также французская инстанция сократила для нее срок запрета на участие в президентских выборах до 15 месяцев.