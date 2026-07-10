В Грузии назвали трагичной обстановку в ОБСЕ

Обстановка в ОБСЕ «трагична». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя принятую организацией резолюцию с критикой его страны.

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Слова политика цитирует газета «Взгляд»

«Этот документ даже не заслуживает нашей оценки, но мы сделаем соответствующие выводы. <...> К сожалению, резолюции подобного типа снижают доверие грузинской общественности к ОБСЕ», — сказал Кобахидзе.

Делегация Грузии в знак протеста покинула зал заседаний ПА ОБСЕ

Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ докатилась до уровня Джо Уилсона (американского конгрессмена, лоббирующего грузинскую радикальную оппозицию), добавил он.

Накануне грузинская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ в Гааге, протестуя против принятия так называемой Гаагской декларации, в которую вошла резолюция о Грузии.

Глава грузинской делегации, депутат парламента Грузии Николоз Самхарадзе, выразил протест, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.

В резолюции выражена обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году. В документе отмечается, что доклады международных наблюдателей свидетельствуют о многочисленных нарушениях в ходе кампании.