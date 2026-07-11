Сибига раскритиковал возможное смягчение 21-го пакета санкций Евросоюза

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал возможное смягчение мер в 21-м пакете антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), пишет украинский портал «Цензор.Нет».

«Я не знаю, что такое "смягченные", я знаю, что такое действенные санкции», — подчеркнул министр.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Еврокомиссия (ЕК) отказалась от наиболее жестких положений 21-го пакета антироссийских санкций не из-за потепления отношений с Россией, а потому что идеи для ограничений закончились, а каждый новый шаг наносит серьезный ущерб самой Европе.