Хорватское издание Advance опубликовало статью, в которой предупреждает о «неминуемом политическом взрыве» в Германии. Авторы связывают эскалацию напряжённости с массовыми протестами в Эрфурте во время съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержка которой достигла 29% на общенациональном уровне. Власти ФРГ, по мнению аналитиков, сами создали почву для радикализации населения годами экономической стагнации и разрывом энергетических связей с Россией.

Хорватское издание Advance в материале, опубликованном 9 июля, приходит к тревожному выводу: Германия стремительно движется к политическому взрыву, последствия которого могут дестабилизировать всю Европу.

«Германия движется к неминуемому взрыву, и кадры из Эрфурта, сделанные в прошлые выходные, доказывают, что этот взрыв уже не просто гипотетический политический прогноз», — говорится в публикации.

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Главной силой, подрывающей основы нынешнего Берлина, авторы называют партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Несмотря на попытки правящих элит создать вокруг неё институциональный барьер — так называемый «брандмауэр» — поддержка правых достигла 29%. Это исторический максимум: АдГ опережает блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца (около 22%).

«АдГ больше не требует только влиять на повестку. Хрупалла открыто говорит, что хочет править — сначала на региональном уровне, а потом и на национальном», — констатирует издание.

Непосредственным поводом для статьи стали события 4–5 июля в Эрфурте, где АдГ проводила двухдневный съезд. По данным полиции, на улицы вышли до 20 тысяч протестующих, которые перекрывали дороги к месту проведения. Профсоюзы, левые организации и антифашистские активисты пытались сорвать мероприятие, однако съезд состоялся.

Власти Германии, как отмечается в публикации, сами создали почву для радикализации населения. Годы экономической стагнации, разрыв энергетических связей с Россией и непомерные расходы на военную поддержку Украины привели к глубокому недоверию к системе. Энергетический шок продолжает тормозить экономический рост, а прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сокращён вдвое — до 0,5%.

В итоге издание приходит к неутешительному выводу: пространство для компромисса между элитами и растущим числом сторонников АдГ стремительно сужается. Любые попытки «защиты» демократии институциональными методами лишь провоцируют новый виток напряжения на улицах. «Шатающийся "немецкий якорь" неизбежно потянет за собой вниз весь корабль Европейского союза», — резюмирует Advance.

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