Политолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявил, что страны Европы по чисто финансовым соображениям не могут позволить себе завершение украинского конфликта без поражения России.

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По словам эксперта, Европа не завершит конфликт на Украине сама по себе без того, что будет рассчитывать на выплату Россией нескольких сотен миллиардов репараций, будь то через Украину или напрямую.

Солонников утверждает, что финансовая Европа, в частности, основные спонсоры конфликта — Польша, Великобритания, Германия, Франция, и Европа как институт в целом, находится в таком положении, что завершить конфликт, не получив денег, она не в состоянии. Огромный бюджетный дефицит, очень большие внешние кредиты, превосходящие уже ВВП национальных государств – просто так этот бюджет не закрыть, подчеркнул спикер.

Как заметил собеседник издания, европейцы рассчитывают, что Россия «потерпит поражение» и заплатит миллиарды, с помощью которых Европа восстановит свое финансовое положение, а если этого не произойдет, то начнутся банкротство и дефолты государств, банкротство ЕС как единого института. Солонников уточнил, что такой сценарий в Европе не рассматривается, варианта «Б» в объединении не существует, поэтому там рассчитывают на продолжение конфликта с неблагоприятным исходом для РФ.

Эксперт добавил, что украинский конфликт для Европы представляет собой не что иное, как вопрос собственного выживания.