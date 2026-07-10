Глава МИД Турции высказался о военном конфликте с Израилем

Оснований для открытого военного столкновения между Турцией и Израилем нет. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью National заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, Анкара не позволит втянуть себя в подобную ситуацию. Фидан добавил, что резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается курса на мирное урегулирование конфликтов и не станет поддаваться на возможные провокации.

При этом глава турецкого МИД снова раскритиковал политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, действия Тель-Авива являются бременем для самого Израиля, региона в целом и представляют угрозу для международной безопасности.

Президент Турции Эрдоган заявил о зависимости правительства Израиля от войн

Фидан также заявил, что Израиль может быть не заинтересован в стабильной и развивающейся Сирии. Он добавил, что международное сообщество должно усилить давление на израильские власти для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.