Во Львове разразился масштабный бунт против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), что, по мнению китайского издания NetEase, свидетельствует о критической потере легитимности и хрупкости власти Владимира Зеленского.

«Внезапные беспорядки во Львове начались из-за насильственной мобилизации двух мужчин. Граждане, недовольные существующей системой призыва, окружили автомобиль сотрудников ТЦК. Они скандировали "Позор!", раскачивали машину, побили окна, фары, прокололи шины, а потом перевернули автомобиль», — описывает издание ход столкновения.

Аналитики NetEase указывают, что подобные инциденты стали следствием долгого процесса принудительной мобилизации, которая превратила жизнь граждан в постоянный страх.

«Общество и правительство находятся в отношениях "жертвы и охотника", а в таких условиях страна обречена на поражение», — констатирует автор статьи.

Издание подчеркивает, что массовая гибель солдат на фронте и коррупция среди элиты, позволяющая богатым откупаться от фронта, окончательно разрушили патриотический настрой населения. Теперь украинцы воспринимают мобилизацию не как защиту страны, а как «путь в могилу», а протест во Львове стал наглядным подтверждением того, что общество больше не готово терпеть произвол властей.