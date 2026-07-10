Энергосистема страны утратила порядка 50% мощностей производства электричества, при этом основной удар пришелся на маневровую генерацию, рассказал глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

В период с января по апрель текущего года вынужденные ограничения привели к снижению потребления на 6,5 млрд киловатт-часов, передает ТАСС. Этот объем сопоставим с потреблением такого города, как Киев, на протяжении 1 135 суток.

«Растет количество поражений, особенно в этом году – на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года», – заявил руководитель энергетической компании.

Среди главных вызовов для отрасли Зайченко назвал рост спроса на электричество в отдельных регионах. Также существует острая необходимость интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения стабильной работы всей системы.

В начале июля украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в Киеве.

Месяцем ранее повреждение энергетической инфраструктуры привело к обесточиванию абонентов в четырех областях страны.

В феврале Владимир Зеленский сообщил о масштабных разрушениях абсолютно всех электростанций государства.