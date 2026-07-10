Премьер Чехии заявил, что страна не будет финансировать Украину

Чехия не будет финансировать Украину. Об этом в интервью новостному порталу Idnes заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Бабиш сказал, что Прага продолжит поддерживать Украину в рамках «снарядной инициативы», однако из чешского бюджета средств она не получит.

Премьер-министр напомнил, что на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля была достигнута договоренность, что решение участвовать в финансовой помощи Украине принимает самостоятельно каждое государство. Чехия, по словам Бабиша, решила сосредоточиться на реализации плана повышения расходов на оборону до 2% ВВП.

Ранее глава МИД Чехии Петр Мацинку заявил, что страна перенаправит средства из некоторых своих проектов в программу НАТО PURL по предоставлению или закупке оружия для Украины в США. Речь идет о пересмотре подхода правительства к оказанию помощи Киева — действующий кабмин, исполняющий обязанности с декабря 2025 года, отказался предоставлять средства для закупки оружия.