Премьер Грузии назвал трагичной обстановку в ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «трагичной» обстановку в ОБСЕ после того, как Парламентская ассамблея этой организации приняла резолюцию с критикой его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этот документ даже не заслуживает нашей оценки, но мы сделаем соответствующие выводы, – заявил он журналистам в пятницу. – К сожалению, резолюции подобного типа снижают доверие грузинской общественности к ОБСЕ». «ПА ОБСЕ докатилась до уровня Джо Уилсона (американский конгрессмен, лоббирующий грузинскую радикальную оппозицию). Это трагично», – заявил председатель грузинского кабмина.

Накануне депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что ОБСЕ должна доказать, что является ответственной организацией для приглашения ее наблюдателей на следующие выборы в Грузии.

Делегация Грузии в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ в Гааге из-за того, что Парламентская ассамблея приняла резолюцию с критикой Тбилиси, в которой содержатся, в частности, требования «освободить политзаключенных».