Обзор иноСМИ: «секретный план» НАТО против России и «Германия в ловушке»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Подонки и лжецы»: зачем Трамп устроил политический театр

Очередное обострение между США и Ираном, вылившееся в обмен ударами в районе Персидского залива, немецкая газета Die Welt назвала спланированным политическим спектаклем Дональда Трампа. На саммите НАТО в Анкаре американский президент выступил перед журналистами с эмоциональным монологом, осыпав руководство Ирана жесткими оскорблениями («больные», «подонки», «лжецы», «раковая опухоль») и заявив, что перемирие окончено. Однако затем Трамп сразу же признал, что его переговорщики продолжают контакты с Тегераном. Этот «театр» обрушил Нью-Йоркскую биржу и поднял цены на нефть. По версии автора статьи, Трамп просто пытается выторговать более выгодные условия соглашения. Поводом для боевых действий стали споры вокруг Ормузского пролива, где Иран пытается установить свои правила судоходства и угрожает танкерам, нарушающим его навигационные требования.

За этой публичной агрессией скрывается прагматичный расчет, ведь сделка сейчас жизненно необходима обеим сторонам. Исламская республика остро нуждается в снятии санкций для спасения экономики, а Трампу перед осенними выборами в Конгресс крайне важно стабилизировать мировые цены на энергоносители. При этом президент США находится под жестким давлением критиков, которые считают его прошлые уступки Тегерану провалом и проявлением слабости. Американский лидер отчаянно пытается показать себя сильным игроком на международной арене, но политологи предупреждают: если импульсивный Трамп устанет изображать из себя жесткого переговорщика, политический спектакль в любой момент может перерасти в настоящую полномасштабную войну.

Bild: НАТО развернет против России «Сеть поражения» с ИИ и роботами

НАТО масштабно перестраивает оборону, чтобы превратить свой восточный фланг в «неприступную крепость» для сдерживания России, пишет немецкий таблоид Bild. В распоряжении газеты оказался «секретный план» под кодовым названием EFDI (Eastern Flank Deterrence Initiative, «Инициатива по сдерживанию на восточном фланге»). Ставка в новой инициативе делается не на живую силу, а на технологии. Всю восточную границу альянса, от Финляндии до Румынии, планирует объединить в единую цифровую систему тотального контроля. План предусматривает слежку за перемещениями российских войск в режиме реального времени с помощью спутников, беспилотников и наземных роботов. Полученные данные будет мгновенно обрабатывать искусственный интеллект, чтобы просчитывать шаги Кремля. Эта общая сеть, которую в документах называют Kill Web («Сеть поражения»), позволит всем странам НАТО одновременно видеть картину происходящего и сразу определять, чье оружие или кибертехнологии эффективнее всего использовать для отражения угрозы. Главный принцип альянса теперь звучит так: «Первым увидеть, первым решить, первым ударить».

Если, например, беспилотник обнаружит колонну танков, движущуюся в сторону территории НАТО, система тут же сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину происходящего и выберут оружие, которое нанесет удар быстрее всего: дрон, артиллерию или ракетные комплексы. Представитель армии США, майор Мэтт Блубо в интервью Bild пояснил, что это не заменит танки, артиллерию, истребители или солдат. Эта концепция призвана сберечь их боевую силу, а также дать командирам больше времени и преимуществ при принятии решений. Помимо цифрового сдерживания, НАТО планирует усилить свои подразделения технически и кадрово. Это означает, что на восточном фланге альянса появится специальная полоса земли, где в случае столкновения противостоять России на первом этапе будет исключительно техника. Там задействуют беспилотники, беспилотные машины и наземных роботов, задача которых - оказать сопротивление и максимально ослабить наступающие войска. Только после этого в бой вступят солдаты, пилотируемые танки и истребители.

Германия попала в ловушку из-за газа

Германия рискует столкнуться с жестким дефицитом газа зимой 2026/2027 годов из-за опасных игр трейдеров на энергорынке, пишет Die Welt. Сейчас немецкие подземные хранилища заполнены всего на 41 процент - это рекордно низкий показатель со времен кризисного 2022 года. Обычно летом поставщики активно закупают дешевое топливо, но текущее обострение между США и Ираном и блокада Ормузского пролива сломали рыночные механизмы: копить газ на зиму коммерсантам стало невыгодно, гораздо прибыльнее продавать его прямо сейчас на краткосрочном рынке. В итоге бизнес сознательно отказывается заполнять резервуары, зная, что в случае аномальных холодов Берлину все равно придется спасать страну и осуществлять экстренные закупки на миллиарды евро за счет налогоплательщиков.

Пока правительство и газовые корпорации играют в своеобразное «рыночное микадо» - выжидая, кто первый не выдержит и начнет тратить деньги - эксперты предупреждают о реальной угрозе для немецкой промышленности. Если грядущая зима окажется суровой, Германии уже к февралю-марту перестанет хватать до 9 тераватт-часов газа в месяц, из-за чего заводы и газовые электростанции придется принудительно отключать. В министерстве экономики Германии официально сохраняют спокойствие, уповая на поставки из Норвегии и новые плавучие СПГ-терминалы. Однако за кулисами Берлин уже экстренно готовит план создания национального газового резерва на 1,2-1,5 миллиарда евро. Оплачивать эту новую подушку безопасности власти планируют не из бюджета, а за счет очередного целевого сбора с рядовых немецких потребителей.

Белый дом готовит захват «сердца» иранской экономики

Дональд Трамп поднял ставки в ближневосточном конфликте, пригрозив Ирану захватом главного стратегического объекта - острова Харк, пишет Al Jazeera. Выступая на саммите НАТО в Турции, американский президент объявил о срыве перемирия и подтвердил новые удары США по иранским силам в ответ на атаки по танкерам в Ормузском проливе. Как утверждает Пентагон, американские военные уже уничтожили десятки боевых катеров Корпуса стражей исламской революции и атаковали военную инфраструктуру Харка. При этом Трамп подчеркнул, что намеренно приказал «не трогать нефть», поскольку рассчитывает в будущем взять этот закрытый остров под полный контроль США, самоуверенно заявив, что Тегеран ничего не сможет с этим поделать.

Для Тегерана Харк представляет собой «сердце» экономики и главное окно в мир: через этот крошечный клочок земли в Персидском заливе проходит около 90 процентов всего экспорта иранской сырой нефти (около 950 миллионов баррелей в год), основным покупателем которой выступает Китай. Мировые энергетические рынки мгновенно и болезненно отреагировали на воинственные заявления Белого дома - цена на нефть марки Brent сразу подскочила более чем на пять процентов. Эксперты предупреждают, что потенциальный захват или блокада Харга на фоне и без того парализованного судоходства в Ормузском проливе, через который раньше шло до 20 процентов мирового трафика энергоресурсов, грозит глобальным топливным коллапсом.

Европа остается «добровольным вассалом» США из-за нежелания воевать

Европа оказалась совершенно не готова к автономии в сфере безопасности и вряд ли сможет оперативно заменить военную мощь США, считает автор испанского издания La Vanguardia. По оценкам экспертов, на создание собственной полноценной системы обороны ЕС потребуется как минимум 10 лет и астрономические суммы - от 500 миллиардов до одного триллиона евро. Однако главной проблемой европейцев остается не дефицит бюджетов или отсутствие развитой военной индустрии, а «ментальная неготовность» к суровым реалиям. Как отмечает бывший министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая, у жителей Европы сформировался «психологический блок»: люди привыкли к мирной сытой жизни и категорически не готовы жертвовать своим комфортом, а уж тем более жизнями, ради мифической «стратегической суверенности».

В то же время внутри ЕС звучат все более радикальные призывы: так, эстонский отставной генерал настаивает на введении обязательного призыва по всей Европе, утверждая, что армия воспитывает общество «куда лучше культуры». Однако создать единый европейский аналог Пентагона невозможно, поскольку национальные интересы Парижа или Берлина всегда будут превалировать над общими целями. Даже хваленый «ядерный зонтик» ЕС остается американским: французские предложения поделиться своим арсеналом так и остались лишь словами, а ценность ядерного сдерживания США падает пропорционально выводу американских сухопутных войск из Европы. В итоге ЕС остается добровольным вассалом Вашингтона, а европейские лидеры попросту боятся честно признаться своим гражданам, сколько на самом деле стоит независимость.