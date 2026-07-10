Сибига раскритиковал возможное смягчение санкций ЕС против России

Глава украинского МИД Андрей Сибига выступил против планов Евросоюза ослабить новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы. В беседе с «Цензор.Нет» он заявил, что рассчитывает на действенные, а не урезанные санкции, и подчеркнул необходимость наращивания давления, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, он не знает, «что такое смягченные», а знает, «что такое действенные санкции». Ранее в пятницу Euractiv сообщил, что дипломаты ЕС пытаются выработать компромиссный вариант пакета к 13 июля, однако наиболее резкие положения из документа, вероятно, будут исключены.

Ранее, 2 июля, газета Politico сообщала, что Европейская служба внешних связей столкнулась с внутренними разногласиями, падением морального духа сотрудников и растущей критикой в адрес своей работы.

Отмечалось, что глава EEAS Кая Каллас вызывала недовольство дипломатов стран ЕС, которые обвиняли ее в игнорировании их интересов в первые месяцы на посту. По данным издания, внутри организации нарастает напряженность, а ее эффективность ставится под сомнение.