Польша две недели пыталась убедить Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения ВСУ в честь нацистских преступников, но так и не смогла этого сделать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Радослав Сикорский.

Как ранее сообщалось, в 2026 году Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в России террористические организации), а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ.

«На протяжении двух недель у нас его пытались склонить к изменению названия этого подразделения. К сожалению, успеха достичь не удалось», — заявил Сикорский.

Напомним, что решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование в честь нацистских преступников обострило отношения Киева и Варшавы. После этого Польша лишила главу киевского режима высшей государственной награды — ордена Белого орла, который тот демонстративно вернул почтой. Финальной точкой разногласий стали планы Киева включить членов УПА* в «национальный пантеон героев».

* запрещенные в России террористические организации